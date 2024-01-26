Представник МКЧХ: якщо в катастрофі Іл-76 загинули полонені, тіла повинні повернути, «має пройти більше часу»

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі Радіо Свобода заявив: якщо внаслідок катастрофи російського літака Іл-76 є загиблі українські військовополонені, то їхні тіла мають бути повернені Україні. Втім для такого обміну «має пройти більше часу», каже Власенко.

«Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що РФ готова віддати Україні тіла – ред.). Тобто, зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін», – сказав Власенко в ефірі програми Свобода.Live.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пояснив, що загалом такі обміни регулярні: «Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь – в обміні тілами між Російською Федерацією і Україною. Якщо є загиблі (громадяни України – ред.) внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті».

На запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища, як таких, що нібито були на борту літака, який розбився, оприлюднили прокремлівські медіа в телеграм-каналах, Власенко сказав, що йому про таке невідомо.

За його словами, станом на кінець третього кварталу 2023 року до МКЧХ надійшли звернення із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти.

«Тобто ми розшукуємо 17 тисяч. І я знаю, що в четвертому кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень. І мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які, нібито, були призначені на обмін, чи це були нові звернення, але звичайно, що звернення йдуть, в принципі, звичайним потоком, і вони також були і вчора, і позавчора, щодня», – сказав він.

Раніше сьогодні в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб з’ясувати, чи повідомляла Росія про ймовірне перевезення полонених в Іл-76.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну у тероризмі.

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Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звинуватив Росію у спробі дискредитувати Україну через катастрофу військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Пізно ввечері 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі.