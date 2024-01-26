Лубінець звернувся до Червоного Хреста, щоб з’ясувати, чи повідомляла Росія про перевезення полонених у Іл-76

Про перевезення військовополонених літаком Іл-76 Росія повинна була повідомити Міжнародний комітет Червоного Хреста – щоб з’ясувати, чи зробила вона це, Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець офіційно звернувся до МКЧХ із запитом. Про це він сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).

Посадовець висловив сумнів, що російська сторона передала таке попередження.

«Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції», – каже Лубінець.

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Омбудсмен також зазначив, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту літака. А в тому переліку, який опублікувала головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, є багато неточностей.

«Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей», – додав він.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Білгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання РБ ООН та звинуватив Україну у тероризмі.

Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

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Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звинуватив Росію у спробі дискредитувати Україну через катастрофу військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Пізно ввечері 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі.