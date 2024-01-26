Координаційний штаб підтвердив, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого в РФ, мали йти на обмін

Росія надала список із українськими військовими, які, за її версією, перебували на борту літака Іл-76, що 24 січня впав у Бєлгородській області, повідомив увечері 26 січня український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня», – вказано в повідомленні.

За даними штабу, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились із відео нібито з місця авіатрощі і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних. Голова штабу, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.

Також увечері 26 січня Слідчий комітет Росії опублікував відео, на якому, як стверджується, знятий момент посадки українських військовополонених в Іл-76, який розбився в Білгородській області 24 січня. У ролику немає жодних даних, що дозволяють встановити, коли саме його було знято (наприклад, часу та дати зйомки). У пресслужбі Слідчого комітету не повідомили жодних подробиць про опубліковане відео.

Раніше 26 січня в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб з’ясувати, чи повідомляла Росія про ймовірне перевезення полонених в Іл-76.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну у тероризмі.

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Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».