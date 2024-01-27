Атака сил РФ по Нью-Йорку: з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей – ОВА

У селищі Нью-Йорк на Донеччині з-під завалів зруйнованого внаслідок російського обстрілу 15 січня будинку дістали рештки тіл 5 людей, троє з яких – члени однієї сім'ї, повідомив у фейсбуці голова ОВА Вадим Філашкін.

Місцевий чиновник каже, що сили РФ 15 січня скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку – тоді троє людей зазнали поранень, а 5 ще лишилися під завалами.

«Пошукова операція тривала майже два тижні – рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих», – наголосив голова ОВА.

Згодом Донецька обласна прокуратура уточнила, що загиблими виявились родина: 85 та 86-річні батько та матір і їхній син 54 років, а також двоє сусідів 69 й 73 років.

Раніше, 15 січня, російські військові завдали ударів по Нью-Йорку на Донеччині.

«Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку – у будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди», – розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

За словами Філашкіна, 3 людини поранені, ще 5 перебувають під завалами.

Раніше, 15 січня, стало відомо, що через російський обстріл Красногорівки загинула людина, ще одна поранена.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.