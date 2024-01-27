«Ризик небезпеки дуже високий»: Гуменюк попередила про загрозу ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на зараз Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії, розповіла в ефірі телемарафону керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Наразі в Чорному морі ракетно-ударне угруповання складається з чотирьох ракетоносіїв: два підводних і два надводних. У такому випадку може бути готові 24 «Калібри» для використання. І це дуже високий ризик ракетної небезпеки і загрози з акваторії моря», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що сили РФ, хоч й давно не використовували «Калібри», «можуть вдатися до їхнього застосування».

«З огляду на те, що вже давно ворог не використовував «Калібри», і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони здатні вдатися до використання, і тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна», – зазначила вона.

При цьому Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.