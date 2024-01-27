ВМС: Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії з 22 «Калібрами»

У Чорному морі станом на ранок 27 січня перебувають шість російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 22 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За даними українських військових, в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному морі – два кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до восьми ракет.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.