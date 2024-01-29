Бої за Табаївку. Українські території хочуть анексувати? Падіння ІЛ-76: нові деталі

- У Табаївці на Харківщині українські сили відкинули російських військових на край села? Раніше російські сили начебто захопили його, про що повідомляли телеграм-канали. У ЗСУ зазначають, що напрямок Куп’янська для армії РФ залишається пріоритетним. Про ситуацію на фронті говоримо з військовим.
- «Якщо Україна програє у війні, то Будапешт забере Закарпаття». Заявив парламентер та лідер угорської ультраправої партії Ласло Тороцкаї. Його румунський колега Клаудіу Тарзіу заявив, що для «возз'єднання суверенітету» Румунія повинна анексувати частини України. Згадуючи «Північну Буковину та Південну Бессарабію». Про що свідчать і до чого можуть призвести такі заяви лідерів націоналістичних партій цих країн?
- У день падіння Іл-76 мали обміняти 65 українських військових. В Україні підтвердили список людей, котрі, за версією Росії, перебували на борту літака. Кирило Буданов заявив, що РФ не надає доказів, що українські військові дійсно були на борту. «Тож поки ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося». Чи є нові подробиці у ГУР?
- В США змінять свою стратегію щодо допомоги Україні. Допомога може бути спрямована не на відвоювання окупованих Росією територій, а на оборону та зміцнення збройних сил та економіки. Про це пише видання Washington Post. Чи означає це, що Україна не буде повертати окуповані території цього року?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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