У середу, 31 січня, Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, йдеться в повідомленні сайту федерального уряду країни.

За даними відомства, нова поставка включає:

24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж);

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69);

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць);

3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19);

14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).

Окрім того, пакет містить ракету для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці), 4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248), 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.