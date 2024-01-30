ЗМІ: Німеччина, Польща і Нідерланди підписали угоду щодо прискорення розгортання військ на східному фланзі

Німеччина, Польща і Нідерланди підписали угоду, яка спрямована на скорочення бюрократичних перешкод для швидкого переміщення військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що веде з Північного моря до східного флангу НАТО, пише агенція Reuters.



Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му і НАТО, і ЄС почали прискорювати підготовку на випадок військового конфлікту з РФ.



Агенція зауважує, що за таким сценарієм США та інші союзники по НАТО повинні будуть відправити значні військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину і Польщу на східний фронт.



Виступаючи на заході в Європейському оборонному агентстві ЄС в Брюсселі, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що дуже важливо мати умови для швидкого розгортання військ до виникнення будь-якого можливого конфлікту.



«Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко перекинути війська з Нідерландів через Німеччину до Польщі», – сказала вона перед тим, як три країни підписали лист про наміри тіснішої співпраці в рамках проєкту, який ЄС називає військовою мобільністю і який відкритий для інших партнерів.

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Північноатлантичний альянс попередив своїх членів про те, що надмірна бюрократична тяганина заважає пересуванню військ по Європі, ця проблема може призвести до значних затримок у разі виникнення конфлікту з Росією.



Зараз НАТО проводить свої найбільші військові навчання з часів Холодної війни Steadfast Defender 2024, в яких беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців.

Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер 27 січня заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Пізніше він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.