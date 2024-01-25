Стефанішина про можливу війну Росії з НАТО: щонайменше п’ять країн-союзників моделюють сценарій

Віцепрем’єрка – міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що «як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО» моделюють сценарій можливої агресії Росії.

«Ми точно знаємо, що як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється. Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів», – сказала Стефанішина в Брюсселі 25 січня.

Вона зауважила, що найважливіше для союзників – «все ж таки вивчати уроки історії і розуміти, що цей звір потребує трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит».

«І знаючи це, можна ухвалювати рішення. Україна це робить, Україна закликає союзників. І ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України. І це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою», – сказала віцепрем’єрка.

Минулого тижня голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Пізніше він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 16 січня заявила, що у Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Крім того, за даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року.

У грудні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз, і вона має 5–8 років, щоб «надолужити згаяне» в галузі оборони.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли цього місяця, що президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – «ціль, яку він досі переслідує».