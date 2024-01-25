Bloomberg: в Естонії заявили, що в НАТО недооцінювали можливості РФ з виробництва боєприпасів

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що нові розвідувальні дані про здатність Росії виробляти боєприпаси і вербувати війська спонукали союзників по НАТО до переоцінки і низки попереджень про необхідність підготовки до довготривалого конфлікту, повідомляє 24 січня Bloomberg.



За його словами, прогнози про те, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися, РФ здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік, що значно випереджає європейські зусилля, і може набирати сотні тисяч нових солдатів.



«Багато хто думав, що вони не можуть вийти за рамки цього – сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше – в рази більше – боєприпасів», – сказав Херем в інтерв’ю в Таллінні.

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Видання зауважує, що естонський військовий командувач приєднується до зростаючої кількості воєначальників Північноатлантичного альянсу, які протягом останнього місяця попереджали, що альянс повинен готуватися до війни з Кремлем.

Минулого тижня високопосадовець військового комітету НАТО заявив, що Альянс потребує «трансформації ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 16 січня заявила, що у Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона посилалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Крім того, за даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.