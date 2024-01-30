Ракети Taurus від Німеччини: чи отримає їх Україна, і коли саме

Як очікується, у лютому 2024 року може бути рішення щодо передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Принаймні цього очікують німецькі експерти. Наразі ж голосування у Бундестазі 17 січня цього року не було успішним. Однак, наголошують експерти, канцлер Олаф Шольц може ухвалити таке рішення і самостійно – без мандату від парламенту. Але що стримує Берлін? І що це за крилаті ракети, яких так домагається Україна? Що вони змінять? Розповідаємо у формі «питання-відповідь». Коли Україна попросила Taurus? Київ офіційно звернувся до Німеччини з проханням надати крилаті ракети далекого радіусу дії Taurus в кінці травня 2023 року. Україна вже має в своєму арсеналі надані їй Британією ракети Storm Shadow та французькі ракети Scalp. Саме цими ракетами, наприклад, було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі у вересні минулого року. Taurus: що це за ракета? На озброєння ракета Taurus була прийнята в 2005 році. Зараз нею користуються армії Німеччини, Іспанії та Південної Кореї. Довжина ракети – понад 5 метрів, розмах крила – понад два метри. А вага – 1,4 тони. Ракета може вражати цілі за понад пів тисячі кілометрів. Навігаційна система та система наведення цих ракет не залежать від GPS, а тому вона може бути непомітною і діяти безперешкодно з боку російських засобів радіоелектронної боротьба (РЕБ).

Навіщо Україні ці ракети? Україні ці ракети потрібні для продовження завдавання ударів по російському Чорноморському флоту в окупованому Криму. І для підтримки таким чином функціонування зернового коридору в західній частині Чорного моря. Також ці ракети можуть завдати вагомої шкоди Керченському мосту.

Taurus допомогли б нашим військовим на полі бою, але про перелом у війні говорити поки рано

Специфіка цієї ракети в тому, що в разі коли вона, наприклад, вражає міст, то не вибухає на поверхні, а пробиває її і вражає опори моста, руйнуючи несучі конструкції – відтак міст повністю виводиться з ладу. Ці ракети також підходять для ударів по підземних бункерах, складах зброї тощо. «Ці ракети здатні вражати недоступні місця розташування літаків противника, ракетні комплекси та склади боєприпасів. Також у неї більша дальність, аніж в інших ракет, які ми вже отримали, і вона стійка до впливів засобів радіоелектронної боротьби», – пояснив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Не вистачає відваги для ухвалення рішення, яке було б дуже-дуже в нагоді для України

Генерал Бен Годжес, екскомандувач військами США в Європі, каже, що нині «не вистачає відваги для ухвалення політичного рішення щодо поставки озброєння, яке було б дуже-дуже в нагоді» для України. «Українці могли б завдавати ударів по місцях запуску дронів чи місцях, звідки наносяться авіаудари, – чи то в Криму чи будь-де на окупованих територіях», – сказав відставний воєначальник під час семінару, організованого Центром європейської політики в Брюсселі. Чому уряд Німеччини вагається? У німецькому Бундестазі лунали пропозиції надати Україні ці ракети, але голосування в середині січня було неуспішним (485 депутатів «проти» і 178 «за) і уряд канцлера Олафа Шольца поки теж зволікає із ухваленням такого рішення. Причина – вже традиційні міркування про небажання «провокувати» Росію і сприяти «подальшій ескалації війни».

Чи це все? Чи є ще якісь міркування? Також є й міркування національної безпеки.

Берлін міг би обмежити використання цих крилатих ракет окупованими територіями

У разі надання ракет Taurus Німеччина повинна надати й систему гео-наведення цих ракет, яка є засекреченою. Але Україна вже отримує розвідувальну секретну інформацію від Німеччини – скажімо, дані супутникової розвідки. «Відтак, вже існує протокол обміну секретною інформацією і можна було б його розширити, щоб покрити й це (Taurus). Зрештою, наданням лише гео-даних для окупованих територій, Берлін міг би обмежити використання цих крилатих ракет окупованими територіями», – пояснює в письмовому коментарі Радіо Свобода експерт Європейської ради з зовнішньої політики Ґустав Ґрессель.

Також і нібито й політична перешкода: надання цих ракет нібито потребуватиме згоди в парламенті на надсилання в Україну німецького військового персоналу для роботи по інтеграції цих ракет з українськими військовими літаками. «Цей аргумент є хибним, бо робота з інтеграції систем з іноземними клієнтами здійснюється компанією (MBDA Germany), а не німецьким Бундесвером», – пояснює в коментарі Ґрессель. Чи Україна битиме по Росії? Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю газеті Bild в кінці січня сказав: «Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України» Також пропонували зменшити радуіс дії цих ракет в разі передачі Україні – щоб точно вона не змогла бити ними по російській території. Але голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності Taurus як умови передання їх Києву. Тобто, заявлений радіус дії 500 кілометрів має залишатись таким як є. Чи змінить радикально Taurus ситуацію на фронтах? В інтерв’ю німецькій пресі заступник міністра оборони Іван Гаврилюк пояснив: «Taurus допомогли б нашим військовим на полі бою, і допомогли б Повітряним силам захищати цивільну інфраструктуру. Але про перелом у війні говорити поки рано».

Які варіанти розвитку подій? Голосування німецького парламенту носить суто рекомендаційний характер. Воно ні до чого не зобов’язує уряд Шольца.

Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву