Польща поки утримається з рішеннями щодо агентства ООН у Газі – МЗС

Варшава поки не схвалюватиме жодних рішень у справі Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) «до завершення слідства», йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі.

«Чекаємо на результати розслідування ймовірних зв’язків персоналу UNRWA із різаниною 7 жовтня. Польща перевіряє всю інформацію, підтримуючи ООН у цьому плані. Головною метою місії залишається надання необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню», – повідомило МЗС Польщі.

На сьогодні багато країн-донорів призупинили фінансування Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA). Серед них Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Австралія, Канада, Естонія.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав до припинення роботи агентства у Секторі Гази. Він заявив, що агенція «консервує проблему біженців, заважає миру та служить цивільним крилом «Хамас» у Газі». На думку міністра, у майбутньому відновленні Гази на місце UNRWA мають прийти інші агентства, «по-справжньому віддані ідеям миру та розвитку».

Глава UNRWA Філіппе Лаццаріні у своїй заяві повідомив, що співробітників, які потрапили під підозру, звільнено і, якщо підозри підтвердяться, вони постануть перед судом. Він зажадав продовження фінансування роботи агентства, від якого, за його словами, залежать життя 2,2 мільйона жителів Сектору Гази та стабільність у регіоні.



Про підозри на адресу співробітників UNRWA, які, можливо, брали участь у нападі «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, стало відомо 26 січня. Пакет відповідних матеріалів було представлено Ізраїлем. Йдеться про 12 співробітників агентства. Один із них загинув, дев’ять звільнено, особи ще двох встановлюються.



Ізраїль раніше неодноразово критикував UNRWA, стверджуючи, що школи та лікарні, якими керує агентство, використовував «Хамас».

Близькосхідна агенція ООН для допомоги палестинським біженцям була заснована у 1949 році. До сфери відповідальності агентства входять організація освіти, охорони здоров’я і соціальних послуг. США є одним з найбільших фінансових донорів організації.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.