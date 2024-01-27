Британія припиняє фінансування агентства ООН UNRWA в Газі

Британія припинила фінансову підтримку Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) на тлі розслідування щодо причетності деяких співробітників до нападу бойовиків «Хамасу» (угруповання, визнаного терористичним в ЄС і США) на Ізраїль 7 жовтня.

«Сполучене Королівство обурене підозрами, що персонал Агентства ООН у справах палестинських біженців був залучений до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Уряд Об’єднаного Королівства неодноразово засуджував цей терористичний акт. Об’єднане Королівство тимчасово припиняє усі майбутні фінансові внески до UNRWA, поки ми вивчаємо ці підозри, що викликають занепокоєння», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Британії.

Зазначається, що Велика Британія «залишається рішуче налаштованою доправити гуманітарну допомогу до мешканців Гази, які її потребують».

Раніше щодо рішення припинити фінансування UNRWA оголосили Італія, Канада, Австралія та США.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що його країна домагатиметься припинення діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців у Секторі Гази.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 26 січня повідомило, що почало розслідування щодо кількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападів на Ізраїль угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Європейському союзі.

Агентство додало, що розірвало трудові договори з цими співробітниками, і, якщо підозри підтвердяться, винні відповідатимуть перед судом.

Державний департамент США оголосив, що тимчасово припиняє фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA). США заявили, що рішення про поновлення фінансування буде ухвалене за результатами перевірки, яку проводить UNRWA.

За словами голови агентства Філіппе Лаццаріні, ізраїльська сторона надала ООН матеріали, згідно з якими службовців можна запідозрити у причетності до подій 7 жовтня 2023 року. Лаццаріні не уточнив, скільки співробітників потрапили під підозру і в чому саме їх звинувачують.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік підтвердив агентству Reuters, що Антоніу Ґутерріш також ознайомився із матеріалами і «нажаханий цією новиною».

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз «оцінить подальші кроки».

Раніше як Ізраїль, так і міжнародні правозахисні організації зазначали, що місії UNRWA у Секторі Гази, а також школи й лікарні, які працюють під егідою ООН, нерідко використовуються «Хамасом» для розміщення там його військових штабів, складів зброї і ракетних установок для атак по території Ізраїлю.