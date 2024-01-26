Суд ООН сьогодні оголосить проміжне рішення у справі про звинувачення Ізраїлю в геноциді

Міжнародний суд ООН (ICJ) має 26 січня винести рішення щодо надзвичайних заходів, яке може зобов’язати Ізраїль негайно припинити свої військові операції в Смузі Гази у справі про ймовірний геноцид, поданій Південною Африкою.

Очікується, що колегія з 17 суддів у Гаазі винесе своє рішення о 13 годині за центральноєвропейським часом (о 14 за Києвом).

ПАР, яка звинуватила Ізраїль у вчиненні «систематичних» актів геноциду під час конфлікту, просить суд винести екстрене рішення, щоб захистити жителів Гази від подальшої шкоди через війну Ізраїлю проти угруповання «Хамас», визнаного терористичними у Сполучених Штатах і Ізраїлі.

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Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я Гази повідомляє, що під час кампанії загинули майже 26 тисяч місцевих жителів, більшість із яких були жінками та дітьми.

Ізраїль відкинув звинувачення, а в один момент під час слухань заявив, що наведення подібності з війною Росії в Україні було «абсурдним».

«Ми очікуємо, що Міжнародний суд відкине ці фальшиві та фіктивні звинувачення», – заявив на брифінгу 25 січня речник уряду Ізраїлю Ейлон Леві.

Раніше цього місяця адвокати Ізраїлю стверджували, що країна робить усе можливе, щоб обмежити вплив боротьби проти «Хамасу» на цивільне населення, і що угруповання та його тактика ведення війни винні у високій смертності серед мирних жителів.

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У своєму позові Південна Африка, зокрема, вказала на рішення суду від березня 2022 року, яке закликало Росію припинити військові дії проти України. Рішення Міжнародного суду не можуть бути оскаржені, але сам суд не має засобів для втілення своїх рішень.

25 січня лідери ХАМАСу заявили, що вони будуть дотримуватись встановленого судом режиму припинення вогню, якщо Ізраїль також це зробить. Вони також заявили, що звільнять усіх ізраїльських заручників у Газі, якщо Ізраїль звільнить усіх утримуваних ним палестинських в’язнів.

Приводом для операції у Газі став напад на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, загинули понад 1200 ізраїльтян, більшість із них – цивільні жителі. Понад 200 людей були взяті в заручники. Частина заручників – переважно жінки та діти – згодом була звільнена на палестинських ув’язнених. За останніми даними, «Хамас» утримує в Газі понад 100 осіб.