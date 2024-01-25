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WSJ: США таємно попереджали Іран про планований удар «ІД», через який загинули 95 людей

Наслідки вибухів у Кермані, Іран, 3 січня 2024 року
Наслідки вибухів у Кермані, Іран, 3 січня 2024 року

Сполучені Штати Америки таємно попереджали Іран про те, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» планує атаку на початку цього місяця, в результаті якої загинули 95 людей в іранській провінції Керман, пише The Wall Street Journal.

Видання цитує неназваних офіційних осіб США, які заявили, що інформація, передана Ірану, була «достатньо конкретною про локацію і достатньо своєчасною», щоб допомогти Тегерану запобігти нападу або принаймні зменшити кількість загиблих.

Офіційні особи з місії Ірану в ООН поки не коментували це повідомлення.

Два вибухи 3 січня сталася на цвинтарі в іранському Кермані, біля меморіалу вбитого 2020 року генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, у річницю його смерті. Того дня на цвинтарі проходила пам’ятна церемонія, присвячена чотириріччю від дня смерті Сулеймані, який був убитий 3 січня 2020 року в результаті ракетної атаки ВПС США.

4 січня екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи, які, за повідомленням, скоїли два його смертники. Представники угруповання не уточнили, яку мету вони мали.

Водночас іранські лідери і державні ЗМІ намагалися пов’язати останні вибухи з ширшою напруженістю на Близькому Сході через війну Ізраїлю і «Хамасу» й опосередковано звинуватити Сполучені Штати у нападах.

Вашингтон відкинув будь-які припущення про те, що за вибухами стоїть він або його союзник Ізраїль.

Тим часом, агентство Reuters 5 січня процитувало джерела у розвідці США, які заявили, що за вибухами в Ірані 3 січня стоїть афганське крило радикального угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляв Reuters, американські спецслужби зробили висновок про причетність до вибухів афганських підрозділів «ІД» на підставі, зокрема, перехоплення комунікацій.

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