WSJ: США таємно попереджали Іран про планований удар «ІД», через який загинули 95 людей

Сполучені Штати Америки таємно попереджали Іран про те, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» планує атаку на початку цього місяця, в результаті якої загинули 95 людей в іранській провінції Керман, пише The Wall Street Journal.

Видання цитує неназваних офіційних осіб США, які заявили, що інформація, передана Ірану, була «достатньо конкретною про локацію і достатньо своєчасною», щоб допомогти Тегерану запобігти нападу або принаймні зменшити кількість загиблих.

Офіційні особи з місії Ірану в ООН поки не коментували це повідомлення.

Два вибухи 3 січня сталася на цвинтарі в іранському Кермані, біля меморіалу вбитого 2020 року генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, у річницю його смерті. Того дня на цвинтарі проходила пам’ятна церемонія, присвячена чотириріччю від дня смерті Сулеймані, який був убитий 3 січня 2020 року в результаті ракетної атаки ВПС США.

4 січня екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи, які, за повідомленням, скоїли два його смертники. Представники угруповання не уточнили, яку мету вони мали.

Водночас іранські лідери і державні ЗМІ намагалися пов’язати останні вибухи з ширшою напруженістю на Близькому Сході через війну Ізраїлю і «Хамасу» й опосередковано звинуватити Сполучені Штати у нападах.

Вашингтон відкинув будь-які припущення про те, що за вибухами стоїть він або його союзник Ізраїль.

Тим часом, агентство Reuters 5 січня процитувало джерела у розвідці США, які заявили, що за вибухами в Ірані 3 січня стоїть афганське крило радикального угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляв Reuters, американські спецслужби зробили висновок про причетність до вибухів афганських підрозділів «ІД» на підставі, зокрема, перехоплення комунікацій.