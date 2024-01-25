США і Британія запровадили санкції проти керівництва єменських хуситів

Сполучені Штати Америки і Велика Британія 25 січня повідомили про запровадження санкцій проти чотирьох високопосадовців радикального руху «Ансар Алла», відомого як хусити або Хуті, який контролює частину території Ємену і останніми місяцями здійснює напади на судна в Червоному морі.

Серед внесених у списки санкцій – Мохаммед Нассер аль-Атіфі, якого хусити називають міністром оборони в призначеному ними уряді, а також командувач морськими силами хуситів Мухаммад Фадл Абд Аль-Набі.

У повідомленні Міністерства фінансів США йдеться про те, що санкції проти «керівництва хуситів» запровадили у зв’язку з останніми нападами на судна у Червоному морі й Аравійській затоці в рамках програми боротьби з тероризмом. Після початку нападів на судна Сполучені Штати внесли угруповання Хуті до списку терористичних організацій.

Хусити, яких підтримує Іран, почали нападати на торговельні судна невдовзі після початку ізраїльської операції в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» (визнане в США і ЄС терористичним) на Ізраїль 7 жовтня. У січні США і Британія завдали низки ракетних ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Ті, однак, продовжують атаки, зокрема проти американських військових кораблів у Червоному морі, з використанням ударних безпілотників і ракет.