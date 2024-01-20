США завдали авіаударів по протикорабельній ракеті хуситів

Сили США в суботу завдали повітряних ударів по протикорабельній ракеті хуситів, яка була націлена в Аденську затоку і була готова до запуску, повідомило Центральне командування США



«Американські сили визначили, що ракета становила загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні, і згодом завдали удару і знищили ракету в цілях самооборони», – йдеться в заяві командування.



Військові США додають, що ці дії зроблять міжнародні води безпечнішими для американських військових кораблів і торгових суден.

Перед цим стало відомо, що США 19 січня знищили три протикорабельні ракети руху Хуті до їх запуску.

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Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступають у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Після цього вони стали обстрілювати торгові судна в Червоному морі, але атак зазнають суховантажі й танкери, які не повʼязані з Ізраїлем.