США та Британія завдали нових спільних ударів по хуситах у Ємені

США та Великобританія завдали нової серії спільних ударів по об’єктах хуситів у Ємені.



Центральне командування США повідомило, що цілями ударів стали ракетні комплекси та пускові установки, системи ППО, радари та підземні склади зброї.



За даними єменських ЗМІ, ударів завдавали по столиці Сані та інших районах країни. За повідомленням телеканалу Al-Masirah, метою стала, серед іншого, військова база Аль-Дайламі на північ від столиці, яку контролюють хусити



Це вже восьмий удар США по цілях в Ємені і друга спільна операція з Великобританією у відповідь на повітряні удари хуситів по кораблях в Червоному морі, які не припиняються протягом двох місяців.

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Хусити, що підтримуються Іраном, обстрілюють міжнародні судна, які, на їхню думку, пов’язані з Ізраїлем і проходять важливим торговим маршрутом через Червоне море. Хусити вимагають від Ізраїлю припинення військової операції в Газі як умови для припинення цих атак.



Численні попередження з боку США та їхніх союзників про необхідність припинити такі дії не принесли результатів.

Сполучені Штати і Британія вночі 12 січня завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі. Сполучені Штати також внесли хуситів до списку «Глобальних терористичних груп». Як йдеться у заяві Держдепартаменту, це рішення ухвалено у відповідь на «безпрецедентні атаки хуситів» на вантажні судна в Червоному морі та Аденській затоці, а також на військові кораблі, які забезпечують безпеку судноплавства.