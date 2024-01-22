Хусити заявили про обстріл чергового корабля США

Угруповання єменських хуситів «Ансар Аллах» 22 січня повідомило про ракетний обстріл військового вантажного корабля США Ocean Jazz в Аденській затоці. Про це повідомляють агенції Reuters та France-Presse.

«Єменські збройні сили продовжують відповідати на будь-яку американську чи британську агресію проти нашої країни, завдаючи ударів по всіх джерелах загрози в Червоному та Аравійському морях», – цитують агенції представника хуситів.

Про постраждалих та пошкодження не повідомляється.

Центральне командування військово-морських сил США при цьому заявило, що повідомлення проіранського угруповання про успішну атаку є хибним.

У грудні почастішали здійснені хуситами обстріли міжнародних судів у Червоному морі. Тоді «Ансар Аллах» оголосила, що вступає у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного в США та ЄС терористичним.

Упродовж останніх днів обстріли в Червоному морі відбуваються майже щодня. При цьому атаки зазнають судна, які не є ізраїльськими і не слідують у порти цієї країни.