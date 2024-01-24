Хусити вимагають, щоб співробітники зі США і Британії залишили Ємен

Хусити від імені міністерства закордонних справ Ємену вимагають, щоб американські та британські співробітники некомерційних організацій залишили країну впродовж 30 днів. На лист, адресований гуманітарній місії ООН в Ємені, звернув увагу британський канал ITV News.

Також хусити вимагають, щоб іноземні організації, які працюють у Ємені, зокрема представництва ООН, більше не брали на роботу громадян США та Великої Британії.

Представник хуситів Мохаммед Абдулсалам підтвердив агенції Reuters справжність документа.

Цей крок збройного угруповання здійснений після чергової серії обстрілів американськими та британськими збройними силами військових обʼєктів хуситів. США та Велика Британія ведуть спільну операцію зі стримування хуситів, які обстрілюють міжнародні судна в Червоному морі в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Наприкінці 2023 року «Аль-Джазіра» повідомляла, що сили хуситів закрили на підконтрольній їм території Ємену десятки некомерційних організацій, які вважають повʼязаними з їхнім політичним противником, партією «Іслах». На це також звертала увагу міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

Збройне угруповання хуситів контролює значну частину території Ємену та є важливою політичною силою в країні. Міжнародно визнана влада Ємену, а також Саудівська Аравія, Малайзія та ОАЕ вважають хуситів терористичною організацією. Після початку обстрілу торгових суден у Червоному морі наприкінці 2023 року США також повернули це угруповання до списку іноземних терористичних організацій, звідки виключили у 2021 році.

Хусити стали нападати на морських маршрутах у Червоному морі у жовтні 2023 року. Вони заявили, що таким чином демонструють свою підтримку радикального палестинського угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) у його протистоянні з Ізраїлем. Хусити обіцяли атакувати будь-які судна, що прямують до Ізраїлю або якось повʼязані з ним. Однак від їхніх обстрілів неодноразово страждали і судна, які жодним чином із не Ізраїлем не повʼязані.