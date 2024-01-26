Агентство ООН розслідує ймовірну причетність співробітників до нападу «Хамасу» на Ізраїль

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 26 січня повідомило, що почало розслідування щодо кількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападів на Ізраїль угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Європейському союзі.

Агентство додало, що розірвало трудові договори з цими співробітниками, і, якщо підозри підтвердяться, винні відповідатимуть перед судом.

Тим часом, Державний департамент США оголосив, що тимчасово припиняє фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA). США заявили, що рішення про поновлення фінансування буде ухвалене за результатами перевірки, яку проводить UNRWA.

За словами голови агентства Філіппе Лаццаріні, ізраїльська сторона надала ООН матеріали, згідно з якими службовців можна запідозрити у причетності до подій 7 жовтня 2023 року. Лаццаріні не уточнив, скільки співробітників потрапили під підозру і в чому саме їх звинувачують.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік підтвердив агентству Reuters, що Антоніу Ґутерріш також ознайомився із матеріалами і «нажаханий цією новиною».

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз «оцінить подальші кроки».

Раніше як Ізраїль, так і міжнародні правозахисні організації зазначали, що місії UNRWA у Секторі Гази, а також школи й лікарні, які працюють під егідою ООН, нерідко використовуються «Хамасом» для розміщення там його військових штабів, складів зброї і ракетних установок для атак по території Ізраїлю.

Близькосхідна агенція ООН для допомоги палестинським біженцям була заснована у 1949 році. До сфери відповідальності агентства входять організація освіти, охорони здоров’я і соціальних послуг. США є одним з найбільших фінансових донорів організації.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.