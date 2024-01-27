Ізраїль вимагає припинити діяльність агентства ООН UNRWA в Газі

Ізраїль домагатиметься припинення діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців у Секторі Гази, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю 27 січня.

Його слова пролунали після того, як напередодні стало відомо про підозру щодо причетності співробітників UNRWA до нападу бойовиків «Хамасу» (угруповання, визнаного терористичним в ЄС і США) на Ізраїль у жовтні минулого року.

«Ми працюватимемо над тим, щоб отримати підтримку США, Європейського союзу й інших країн у всьому світі для припинення діяльності UNRWA у Газі», – заявив міністр закордонних справ Ісраель Кац у соцмережі X (раніше Twitter).

Він додав, що Ізраїль вимагає від ООН вжити «негайних персональних заходів» проти керівництва агенції у справах палестинських біженців.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) 26 січня повідомило, що почало розслідування щодо кількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападів на Ізраїль угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Європейському союзі.

Агентство додало, що розірвало трудові договори з цими співробітниками, і, якщо підозри підтвердяться, винні відповідатимуть перед судом.

Тим часом, Державний департамент США оголосив, що тимчасово припиняє фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA). США заявили, що рішення про поновлення фінансування буде ухвалене за результатами перевірки, яку проводить UNRWA.

За словами голови агентства Філіппе Лаццаріні, ізраїльська сторона надала ООН матеріали, згідно з якими службовців можна запідозрити у причетності до подій 7 жовтня 2023 року. Лаццаріні не уточнив, скільки співробітників потрапили під підозру і в чому саме їх звинувачують.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік підтвердив агентству Reuters, що Антоніу Ґутерріш також ознайомився із матеріалами і «нажаханий цією новиною».

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз «оцінить подальші кроки».

Раніше як Ізраїль, так і міжнародні правозахисні організації зазначали, що місії UNRWA у Секторі Гази, а також школи й лікарні, які працюють під егідою ООН, нерідко використовуються «Хамасом» для розміщення там його військових штабів, складів зброї і ракетних установок для атак по території Ізраїлю.