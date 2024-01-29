В Україні розпочинають роботу генеральні інспектори США – перевірятимуть американську допомогу

До Києва 29 січня прибули генеральні інспектори трьох американських відомств – міністерства оборони, Державного департаменту та Агенції з міжнародного розвитку (USAID). Ці посадовці перевірятимуть надану Україні американську допомогу, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Подробиць щодо планів інспекторів в Україні посол не навела.

Згідно з доповіддю генерального інспектора міністерства оборони США, американські чиновники не відстежували належним чином частину військової допомоги Україні. У висновках доповіді йдеться, що представники Пентагону, а також дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко чи повністю відзвітувати про всі із 40 наданих Україні тисяч одиниць зброї, за якою має вестися «пильне спостереження».

Видання The New York Times зазначало, що в доповіді генерального інспектора немає жодних доказів, що будь-яка зброя використовувалася не за призначенням після того, як її було відправлено до військового логістичного центру США в Польщі або далі в зону бойових дій в Україні.