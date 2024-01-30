Зеленський про розвиток ОПК: «триває освоєння нових зразків зброї»

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін сьогодні доповів президенту Володимиру Зеленському щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 січня.

«Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України», – сказав голова держави.

Він подякував працівникам українського оборонно-промислового комплексу.

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Зеленський також зазначив, що окрема доповідь Камишіна стосувалася виробництва далекобійних дронів – він назвав його «одним із ключових завдань для ОПК».

Крім того, президент повідомив про розмову із колишнім генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном щодо роботи над новою архітектурою безпеки для євроатлантичного регіону. Раніше Фог Расмуссен повідомив про таку розмову на презентації міжнародної робочої групи, яка працюватиме над просуванням вступу України до НАТО.