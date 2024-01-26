Зеленський заявив про «позитивну динаміку» в українському виробництві зброї та снарядів

Україна нарощує власне оборонне виробництво, заявив у вечірньому відеозверненні 26 січня президент Володимир Зеленський.

«Проаналізували також на Ставці всі питання щодо снарядів – заповнення дефіцитів, постачання у війська, домовленостей із партнерами та власного виробництва. Дуже важливо: українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному й кожній, хто працює заради наших власних можливостей – в Україні», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський виступив із цією заявою на тлі паузи в наданні військової допомоги з боку деяких західних партнерів, зокрема США.

Сполучені Штати надали Києву оборонну допомогу місяць тому. 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які заявляли, що хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.