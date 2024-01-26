США: спікер Палати представників назвав законопроєкт про допомогу Україні й безпеку кордону «нежиттєздатним»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон 26 січня зайняв рішучу позицію проти двопартійної угоди в Сенаті щодо поєднання заходів контролю на кордоні з допомогою Україні. Як повідомила низка американських ЗМІ, він надіслав листа колегам, у якому заявив, що угода не має шансів на підтримку.

Джонсон сказав, що законопроєкт буде «нежиттєздатним після прибуття в Палату представників», якщо витік щодо його змісту є правдивим.

Хоча група сенаторів, які ведуть переговори про угоду, ще не оприлюднила текст законопроєкту, він уже зазнав критики з боку республіканців, у тому числі Дональда Трампа, ймовірного кандидата в президенти США, який цього тижня розкритикував можливу угоду як політичний «подарунок» демократам.

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які заявляли, що хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 11 січня заявив, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.