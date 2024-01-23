«Критичні місяці для України»: у США допустили перемогу Росії?

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив 22 січня, що «наступні кілька місяців будуть критичними для України».

За його словами, українському військовому командуванню вже зараз доводиться вирішувати – яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються на тлі постійних ракетних та дронних атак армії Росії.

Кірбі нагадав, що Кремль продовжує отримувати допомогу від Ірану та Північної Кореї, зокрема балістичні ракети, а також налагодив власне виробництво ракет та снарядів.

Також він додав, що якщо США не ухвалять рішення щодо виділення нової військової допомоги Україні, то це матиме «катастрофічні наслідки».

Буквально відразу після цієї заяви Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні – з 41 повітряної цілі українська ППО вразила 21-у.

Удар був комбінованим – крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія атакувала Київ, Харків, Павлоград на Дніпропетровщині, Шостка на Сумщині та інші населені пункти України.

Вранці МВС повідомляло про 5 загиблих і 40 постраждалих у всій Україні через цей повітряний удар.

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У Конгресі, як і раніше, обговорюється новий пакет військової допомоги для України в 60 мільярдів доларів.

Республіканці у Конгресі кажуть, що можуть проголосувати за нього вже наступного тижня. Станом на зараз у США вже немає грошей на зброю для ЗСУ.

Головні питання випуску:

Чому в США заявили про «критичні місяці» для України – і чого Росія може досягти у разі найгіршого розвитку подій?

Чи «потягнуть» Німеччина, Франція та Британія війну з Росією в Україні без США?

І навіщо Путін виявляє агресію до НАТО, не перемігши Україну?