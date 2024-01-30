Джонсон, Волкер та Гілларі Клінтон: нова група Єрмака-Расмуссена просуватиме вступ України до НАТО

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак та колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували міжнародну робочу групу, яка працюватиме над просуванням вступу України до НАТО, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серед учасників групи: колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, колишній спецпредставник Державного департаменту США України Курт Волкер, американська політикиня Гілларі Клінтон, ексголова уряду Фінляндії Санна Марін, колишня президентка Литви Даля Грібаускайте.

«Ціллю цієї групи в першу чергу є дійсно робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, з політичним середовищем, щоб збудувати атмосферу, яка би допомогла нашому просуванню на цьому шляху. Безумовно ми маємо амбіційні плани, що стосується і Вашингтонського саміту цього року, і кроків, які би нас привели до повноцінного членства», – сказав Єрмак під час спілкування із журналістами.

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Сьогодні відбулася перша зустріч групи через Zoom, додав Єрмак. Як результат, очікують, що група напрацює документ з рекомендаціями і аргументацією позиції, яка буде допомагати Україні рухатися вперед у питанні вступу до НАТО.

«Зараз ми дивимося на більш довгострокові домовленості з безпеки для України. На саміті НАТО у Вільнюсі було заявлено лідерами Альянсу, що запрошення Україні приєднатися до НАТО буде зроблено тоді, коли будуть сприятливі обставини. Тому нова міжнародна робоча група починає свою роботу саме з цього речення: коли будуть сприятливі умови і коли буде висловлене запрошення. Але виникає запитання: які умови, про що ми говоримо? І це те, над чим працюватиме робоча група», – розповів Фог Расмуссен.

Також Расмуссен додав, що під час свого поточного візиту зустрівся і з Володимиром Зеленським.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ днями висловився за те, аби Альянс «на певному етапі» запросив Україну до повноцінного членства

У липні 2023 року під час саміту НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.