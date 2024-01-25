Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО

Туреччина 25 січня опублікувала в офіційному віснику документ про схвалення заявки Швеції на членство в НАТО. Таким чином процес ратифікації завершений.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав цей крок.

«Вітаємо схвалення Туреччиною ратифікації вступу Швеції до НАТО. Таким чином, був зроблений ключовий крок на шляху Швеції до членства в НАТО», – написав він у соцмережі X.

Тепер Угорщина залишається єдиним союзником НАТО, який не ратифікував заявку Швеції про приєднання до альянсу. Нових членів НАТО приймають одностайним рішенням.

Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, яка є членом альянсу, понад півтора року не ратифікувала заявку.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Восени, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.