Блінкен: пауза в допомозі США Україні вже відчувається на фронті

Призупинення американської допомоги Україні у зв’язку з тим, що Конгрес США поки що не схвалив виділення коштів на нинішній рік, вже призвело до певних наслідків на полі бою, заявив держсекретар Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вашингтоні.

Без рішення Конгресу, сказав Блінкен, все, чого досягла Україна і чого США допомогли їй досягти, «буде під загрозою», і це пошле «неправильний сигнал» супротивникам США, зокрема президентові РФ Володимиру Путіну.

«Треба впевнитися, що такого не буде», – сказав генсекретар.

Блінкен не навів подробиць щодо того, що він має на увазі під наслідками. Судячи з повідомлень, що надходять із фронту, російські війська наступають під Авдіївкою, під Бахмутом і під Куп’янськом. Якихось проривів чи серйозних тактичних успіхів, однак, за останній місяць російські сили не досягли.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні зазначив, що союзники надають «безпрецедентну підтримку Україні, і важливо продовжувати це робити».

«Наша підтримка – це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що світ стане більш небезпечним, якщо [російський] президент [Володимир] Путін переможе в Україні. За цим також уважно стежать у Китаї... тому це ще важливіше, щоб ми продовжували підтримувати Україну», – сказав Столтенберґ.

Заяви пролунали на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

Республіканці у Конгресі пов’язують схвалення допомоги Україні з посиленням міграційної політики. Пропоновані адміністрацією компроміси поки що для республіканців неприйнятні. Столтенберґ заявив, що проведе переговори з членами Конгресу з питань допомоги Україні.