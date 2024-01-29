Техас, Байден, міграційна криза, допомога Україні і російська інформвійна

«США розвалюються. Понеслося: Бій на кордоні Оклахоми та Техасу, 25 штатів підтримують сепаратистів, 10 уже надіслали свої загони», – такими повідомленнями рясніє російський інформаційний простір. І скрізь, куди він сягає, роздувається тема нібито «непримиримого конфлікту» через нелегальних мігрантів між адміністрацією президента Джо Байдена і владою деяких штатів, що межують із Мексикою.

Що ж насправді відбувається у США? І чому це прямо пов'язано із наданням Україні військової і економічної допомоги?

Губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що національна гвардія штату бере під свій контроль ділянку кордону із Мексикою і встановлює там загородження із колючого дроту, щоб припинити нелегальну міграцію. Разом із цим губернатор обмежив доступ федеральної прикордонної служби до пунктів пропуску, де її працівники виконували свої обов'язки.

заявив, що національна гвардія штату бере під свій контроль ділянку кордону із Мексикою і встановлює там загородження із колючого дроту, щоб припинити нелегальну міграцію. Разом із цим губернатор обмежив доступ федеральної прикордонної служби до пунктів пропуску, де її працівники виконували свої обов'язки. Адміністрація Президента США Байдена звернулася до Верховного суду США із проханням оцінити дії Еббота.

звернулася до Верховного суду США із проханням оцінити дії Еббота. Верховний суд США підтвердив право федеральної влади США усунути загородження встановлене штатом.

Губернатор Техасу Грег Еббот заявив у відповідь, що він продовжить робити те, що розпочав.

Позицію Еббота підтримала влада 25 штатів, де губернаторами є представники Республіканської партії США. В спільному зверненні, опублікованому 25 січня, губернатори наполягали, що Техас має конституційне право на самозахист. «Адміністрація Байдена зневажила своїми обов'язками перед штатами за конституційним компактом, тому Техас має всі юридичні виправдання захистити суверенітет наших штатів та країни», – йдеться в заяві губернаторів, яку цитує «Голос Америки».

26 січня Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу нелегальних мігрантів.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу сказала, що адміністрація Байдена вважає «небезпечними» дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.

на брифінгу сказала, що адміністрація Байдена вважає «небезпечними» дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США. 20 жовтня 2023 року президент Джо Байден опублікував запит на додаткове фінансування безпеки на кордоні на майже 14 мільярдів доларів. Представники Республіканської партії вважають це недостатнім і наполягають на радикальних заходах аж до будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

6 грудня 2023 року поданий Байденом законопроєкт про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько $106 млрд не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників США відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону США з Мексикою і зміни до міграційного законодавства.

Чому республіканці не хочуть голосувати?

Найрейтинговіший політик Республіканської партії і колишній президент США Дональд Трамп закликав штати надіслати службовців нацгвардії до Техасу.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, один із підписантів листа на підтримку Техасу, заявив 26 січня, що він готовий надіслати службовців Національної гвардії Флориди на кордон США та Мексики.

«Штати можуть збільшити зусилля, щоб забезпечити суверенітет території та суверенітет нашої країни», – сказав Десантіс пресі.

В американському парламенті законодавці намагаються узгодити законопроєкт з реформи імміграційних правил. Реформа, зокрема надаватиме нові повноваження президенту США Джо Байдену закрити кордон в разі надзвичайної ситуації, а також прискорить розгляд справ про надання політичного притулку. Байден закликав Конгрес узгодити пакет заходів.

«Те, про що домовляються – в разі затвердження – стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні», – зазначається у заяві Джо Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Президент США запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи.

Але республіканці наполягають, щоб були запроваджені саме ті заходи, які пропонують вони, і які підтримуються виборцями у південних штатах, які зазвичай голосують за представників Республіканської партії. Щоб спонукати адміністрацію Байдена піти на це, республіканці у Палаті представників пов'язали питання безпеки кордону США зі схваленням допомоги Україні.

Дональд Трамп виступив з критикою можливої домовленості і висунення двопартійного законопроєкту щодо змін до міграційного законодавства США.

«Погана угода щодо кордону значно гірша, ніж відсутність такої угоди», –написав Трамп в соцмережі Truth Social 27 січня.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про безпеку кордону, яка також включає фінансування допомоги Україні не має шансів на схвалення.

У Білому домі звинуватили республіканців у політизації питання.

Врешті справу вирішуватимуть суди – експерти

Використання Росією конфліктної ситуації у США через міграційну кризу і поширювання російськими ЗМІ дезінформаційних наративів про нібито «вихід Техасу із Сполучених Штатів», «сепартистські штати», «розпад США» є одним із проявів інформаційної війни, яку проводить Кремль проти демократичного світу, наголошують експерти.

Саме під таким кутом ці повідомлення і треба оцінювати.

Те, що зараз відбувається у США, є проявом демократії, і врешті решт усі такі спірні справи вирішаться у судах.

А шанси, що США «розпадуться», бо Техас оголосить «про свій вихід із федерації», дорівнюють нулю, вважає політолог Олександр Мотиль, професор Ратгерського університету.

«США – це все-таки федерація, штати мають різні права, які більші, ніж у колишніх радянських республік. А Техас особливо вважає, що має право себе захистити від емігрантів, таким чином створили до певної міри свого роду конституційну кризу, яка можливо тепер дійде до Верховного суду. Як бачите, вони у Техасі собі таке дозволили зробити, а заперечити їм у цьому праві важко, тому скоріше чи пізніше це все піде до судів», – пояснив професор Мотиль в ефірі телеканалу Еспресо.

Міграційна криза у цифрах

Міграційна служба США фіксує рекордну кількість арештів незаконних іммігрантів.

Згідно з даними міграційної служби США, оприлюдненими 26 січня 2024 року, кількість арештів за незаконний перетин кордону США з Мексики досягла рекордних показників в грудні, але зменшилась у перші тижні січня.

Прикордонники повідомили про 249 785 арештів на кордоні з Мексикою в грудні, на 31% більше ніж в листопаді і на 13% більше ніж в грудні минулого року, пише АР.

Більша кількість арештів в грудні і зменшення цієї кількості в січні відповідає історичним тенденціям, а також посиленим заходам безпеки на кордоні, йдеться в офіційному повідомленні.

Найбільша кількість серед заарештованих в грудні - 56 236 – мексиканці, друге місце з 46 937 арештами за венесуельцями.

​Найбільший потік нелегальних іммігрантів йшов через місто Тусон в Аризоні. Другим є Дель Ріо в Техасі, де адміністрація Грега Еббота проводить свої дії із зміцнення кордону.