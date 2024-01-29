Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на пів року

Європейська рада продовжила ще на шість місяців, до 31 липня 2024 року, обмежувальні заходи з огляду на дії Російської Федерації з дестабілізації ситуації в Україні, повідомляє офіційний сайт 29 січня.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на «неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України».

«Наразі вони складаються з широкого спектра галузевих заходів, включно з обмеженнями торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на використання SWIFT для кількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації. Крім того, були запроваджені конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій», – ідеться в повідомленні.

Наступного місяця Європейський союз може оголосити черговий, 13-й пакет санкцій проти РФ, повідомив минулого тижня редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Чотири найбільш «яструбині» країни – Естонія, Латвія, Литва та Польща – хочуть запровадити заборону на імпорт зрідженого природного газу та алюмінію, припинення фінансування спільних наукових досліджень, додаткові санкції в авіаційному секторі та дублювання галузевих заходів, застосованих щодо Росії, проти Білорусі», – заявив він.

Ключовим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого 18 грудня 2023 року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також запроваджено додаткові заходи для боротьби з обходом санкцій через треті країни.