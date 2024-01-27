Зеленський: «Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо»

Україна чекає на рішення Сполучених Штатів Америки щодо військової допомоги, адже зараз це «критично важливо», заявив у новому зверненні президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, «за останній місяць Україна має непогану динаміку щодо оборонних пакетів».

«Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів», – повідомив президент.

За словами Зеленського, «завдяки допомозі від партнерів сотні російських ракет і дронів були збиті за цей місяць».

Ще у грудні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 11 січня заявив, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.