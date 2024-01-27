The Telegraph: США розмістять ядерну зброю у Великій Британії

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю у Великій Британії у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії, пише британська газета The Telegraph із посиланням на документи Міністерства оборони США.

Як пише видання, згідно з документами, розміщеними на сайті держзакупівель Пентагону, на авіабазі в Саффолку планують розмістити засоби балістичного захисту і гідравлічні рампи в рамках підготовки до «неминучої» ядерної місії у Великій Британії. Також на базі незабаром почнуть будувати гуртожиток для американських військових.

Раніше The Telegraph із посиланням на джерела повідомляло, що США планують перекинути на британську авіабазу дві ескадрильї винищувачів F-35A, здатних нести ядерну зброю. Очікується, що нею будуть потужні гравітаційні бомби B61-12, пише The Telegraph.

За словами представника Пентагону, якого цитує The Telegraph, США регулярно модернізують свої військові об’єкти у країнах-союзниках. Ця діяльність часто супроводжується несекретними документами – вони не містять прогнозів і не призначені для розкриття будь-яких конкретних позицій чи деталей базування, зазначив представник Пентагону.

«Політика США полягає в тому, щоб не підтверджувати і не заперечувати наявність або відсутність ядерної зброї в будь-якому місці», – сказав він.

США прибрали ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза з боку Москви зменшилася. Повернення американської зброї до Британії є частиною програми розвитку і модернізації ядерних об’єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем після російського повномасштабного вторгнення в Україну, пише The Telegraph.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що Москва вважатиме повернення американської ядерної зброї до Великої Британії «кроком до ескалації» і буде змушена вжити «контрзаходів».

Наразі ядерні боєголовки США розміщені у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині, відповідно до угоди НАТО про спільне використання ядерної зброї.

Минулого тижня голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Пізніше він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

У грудні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз, і вона має 5–8 років, щоб «надолужити згаяне» в галузі оборони.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли цього місяця, що президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – «ціль, яку він досі переслідує».