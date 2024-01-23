Росія продовжує використовувати ООН для просування своїх інформаційних операцій – ISW

Росія продовжує використовувати ООН для просування своїх інформаційних операцій, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Запит Росії на проведення засідання РБ ООН 22 січня для обговорення поставок зброї в Україну і використання Лавровим цього засідання для просування різних кремлівських інформаційних операцій, ймовірно, є спробою легітимізувати кремлівські наративи, просувати їх на світовій арені і переконати міжнародних партнерів України припинити відправку зброї в Україну», – йдеться у звіті.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на скликаному Росією засіданні РБ ООН 22 січня і звинуватив Захід у відсутності переговорів, стверджуючи, що Росія завжди була «готова до переговорів». Однак, як зауважують аналітики ISW, Лавров уточнив, що Росія зацікавлена лише в переговорах, які призведуть до усунення від влади нинішнього українського уряду, підтвердивши, що Росія все ще офіційно прагне зміни влади в Україні.
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Лавров продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, неправдиво стверджуючи, що український народ не зацікавлений у війні проти Росії і що Захід підштовхує Україну до продовження війни.
При цьому російський міністр порадив Заходу зрозуміти, що формула миру президента України Володимира Зеленського – це «шлях в нікуди».
Лавров неправдиво стверджував, що Захід просуває ідею про те, що Росія в майбутньому нападе на країни Балтії, Польщу та Фінляндію, як спосіб «вимагання» грошей у західних держав за допомогу Україні.
У ISW зазначають, що кремлівські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, продовжують послідовно виступати з погрозливою риторикою, спрямованою проти країн НАТО, а пов’язані з Кремлем діячі, схоже, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти членів НАТО та інших пострадянських держав.
Лавров також звинуватив українські війська в завданні ударів по окупованій Росією території України, які Кремль використовував для обґрунтування російської загарбницької війни в Україні.
Росія стверджує, що українські сили нібито використовують зброю, надану Заходом, для завдання ударів по цивільних цілях, в тому числі, наприклад, по окупованому Донецьку 21 січня.
Українські військові заявили 21 січня, що російські сили завдали удару по Донецьку.
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Рада безпеки ООН 22 січня зібралась на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До Нью-Йорка на це засідання прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Обстріли Донецька
Оскільки Донецьк з 2014 року окупований і туди не мають доступу законні органи слідства, а з 2022-го і моніторингова місія ОБСЄ, обставини обстрілів точно встановити, як правило, не вдається. Українська влада неодноразово заявляла, що на окупованих територіях України вражає лише військові цілі – склади боєприпасів, озброєння, техніки, місця розташування особового складу армії РФ, об'єкти логістики тощо.
Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) багато писали про розміщення вогневих точок армії Росії на території самого міста або у передмісті Донецька: звідти всі 9 років війни на Донбасі вівся вогонь по містах поблизу лінії зіткнення – Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці. Вже під час масштабного вторгнення, 2023-го, війська РФ вели безпосередні сухопутні атаки з Донецька на Авдіївську промзону та Мар’їнку.
Також раніше фіксувалися випадки, коли підконтрольна Росії адміністрація Донецька видавала за українські обстріли міста удари, завдані насправді з окупованої території. Найвідомішим таким випадком є мінометний обстріл тролейбуса у мікрорайоні Боссе 22 січня 2015 року, коли одне проросійське угруповання завдало удару по іншому (дальність міномета виключала обстріл із підконтрольної Україні території). Або, наприклад, Донбас Реалії розповідали про удар російських угруповань по українських позиціях 16 квітня 2021-го, який було видано пропагандою за український удар по Ясинуватій, користуючись тим, що вибух добре чути в місті.
Експерти фіксували такі самообстріли і згодом. За словами журналіста з Донецька Дениса Казанського, поруч із прицільними ударами ЗСУ по військових об'єктах РФ є і певні хаотичні обстріли міста, які ведуться вочевидь не там, де є військові цілі. Журналіст припускає – російські війська намагаються супроводити українські обстріли додатковими ударами по цивільних, аби створити враження неприцільності роботи українських військових.
Казанський публікував кілька таких прикладів у своєму телеграм-каналі, зокрема, відео від городян, на яких зафіксовано, що обстріли велись практично з території самого Донецька, тобто підконтрольній російській армії території. Він пояснює: «Там відразу чути звук пострілу, який би з лінії фронту не було чути у центрі міста. І буквально за дві секунди – вже приліт. Це означає, що стріляють дуже поряд і не з території, підконтрольній українській армії».
Ще одним фактором, який може спотворювати інформацію про обстріли, є активне використання Росією ППО над Донецьком. Через це неможливо зрозуміти, що було початковою метою снарядів: адже збиті боєприпаси падають у різних частинах міста. Роботу зенітних ракет РФ часто знімають на відео донеччани.
Окупаційна адміністрація Донецька свідчення того, що ракети були збиті російською ППО або запущені з окупованої території, не коментує. Вона називає всі випадки українськими обстрілами та стверджує, що Київ обстрілює цивільних у Донецьку цілеспрямовано. Також немає інших даних про цивільних постраждалих, окрім повідомлень російської сторони, тому журналісти змушені посилатися у цих випадках на адміністрації, підконтрольні Росії.
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