Росія продовжує використовувати ООН для просування своїх інформаційних операцій – ISW

Росія продовжує використовувати ООН для просування своїх інформаційних операцій, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Запит Росії на проведення засідання РБ ООН 22 січня для обговорення поставок зброї в Україну і використання Лавровим цього засідання для просування різних кремлівських інформаційних операцій, ймовірно, є спробою легітимізувати кремлівські наративи, просувати їх на світовій арені і переконати міжнародних партнерів України припинити відправку зброї в Україну», – йдеться у звіті.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на скликаному Росією засіданні РБ ООН 22 січня і звинуватив Захід у відсутності переговорів, стверджуючи, що Росія завжди була «готова до переговорів». Однак, як зауважують аналітики ISW, Лавров уточнив, що Росія зацікавлена лише в переговорах, які призведуть до усунення від влади нинішнього українського уряду, підтвердивши, що Росія все ще офіційно прагне зміни влади в Україні.

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Лавров продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, неправдиво стверджуючи, що український народ не зацікавлений у війні проти Росії і що Захід підштовхує Україну до продовження війни.

При цьому російський міністр порадив Заходу зрозуміти, що формула миру президента України Володимира Зеленського – це «шлях в нікуди».

Лавров неправдиво стверджував, що Захід просуває ідею про те, що Росія в майбутньому нападе на країни Балтії, Польщу та Фінляндію, як спосіб «вимагання» грошей у західних держав за допомогу Україні.

У ISW зазначають, що кремлівські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, продовжують послідовно виступати з погрозливою риторикою, спрямованою проти країн НАТО, а пов’язані з Кремлем діячі, схоже, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти членів НАТО та інших пострадянських держав.



Лавров також звинуватив українські війська в завданні ударів по окупованій Росією території України, які Кремль використовував для обґрунтування російської загарбницької війни в Україні.

Росія стверджує, що українські сили нібито використовують зброю, надану Заходом, для завдання ударів по цивільних цілях, в тому числі, наприклад, по окупованому Донецьку 21 січня.

Українські військові заявили 21 січня, що російські сили завдали удару по Донецьку.

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Рада безпеки ООН 22 січня зібралась на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До Нью-Йорка на це засідання прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.