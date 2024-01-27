Кірбі каже, що США «просуватимуть» формулу миру Зеленського на міжнародній арені

Сполучені Штати просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні, розповів координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Він зазначив, що Вашингтон «прихильний політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України».

«Держдепартамент США опублікував протокол дискусії, яку провів із президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен. Джейк Салліван, звичайно ж, там був присутній. Вони говорили про важливість продовження глобальної підтримки України і, звичайно, вони також говорили про те, що відбувається на полі бою, про те, як Зеленський бачить усе це», – заявив він.

Кірбі підкреслив, що «в Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру».

«Таким чином виникла ще одна ідея – спробувати «розкрутити формулу миру» Зеленського на міжнародному рівні», – заявив він.

Раніше, 14 січня, у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».

Водночас 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

22 вересня 2023 року Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.