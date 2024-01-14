Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення російської армії з України

Україна ініціювала створення Міжнародної робочої групи для напрацювання механізму виведення російських військ з українських територій, йдеться у заяві міністра оборони Рустема Умєрова 14 січня під час форуму в Давосі.

«Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ», – сказав міністр.

За словами Умєрова, українська формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, вже об’єднує 83 країни світу.

«Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій», – пояснив він.

Раніше, 14 січня, у швейцарському місті Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».