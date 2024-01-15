У Кремлі заявили, що переговори щодо України в Давосі нічого не дадуть, бо «Росія не бере участі»

У Кремлі заявили, що переговори в Давосі щодо мирних пропозицій України не матимуть результатів, бо Росія не бере участі в цих обговореннях.

«Це просто розмова заради розмови… Без нашої участі будь-які дискусії позбавлені будь-яких перспектив на будь-який результат», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков 15 січня.

Світові лідери планують відвідати засідання Всесвітнього економічного форуму цього тижня в Давосі, головними темами переговорів, як очікують, буде припинення війн в Україні і Секторі Гази.

14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із національної безпеки щодо української «формули миру».

Українська «формула миру» – запропонований президентом України Володимиром Зеленським план завершення війни, яку Росія веде проти України. План передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, після чого має відбутися покарання воєнних злочинців, переговори про умови компенсації Москвою втрат, завданих Україні, тощо.

Переговори щодо реалізації «формули миру» українська влада веде з представниками країн-союзниць, а також країн, які прямо не підтримують ані Україну, ані Росію, ­– зокрема, державами так званого «глобального Півдня». Росія в таких переговорах участі не бере.

Наприкінці року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія не зацікавлена у чесних переговорах про мир з Україною, а будь-яке можливе перемир’я лише дасть їй час на підготовку до нової агресії.