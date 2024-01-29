«Підтримка України – не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку» – генсек НАТО на зустрічі з Остіном

Міністр оборони США Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ провели 29 січня зустріч в Пентагоні – обговорювали Україну та зміцнення Північноатлантичного альянсу.



Як повідомляє пресслужба Міноборони США, Остін сказав, що альянс залишається непохитним через два роки після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і похвалив Столтенберґа за його лідерство у збереженні єдності і рішучості НАТО перед цим викликом.



Столтенберг, у свою чергу, підтримав прагнення Остіна забезпечити готовність альянсу до захисту і стримування загроз глобальній безпеці.

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Генсек НАТО зазначив, що союзники надають «безпрецедентну підтримку Україні, важливо продовжувати це робити».



«Наша підтримка – це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що світ стане більш небезпечним, якщо [російський] президент [Володимир] Путін переможе в Україні. За цим також уважно стежать у Китаї... тому це ще важливіше, щоб ми продовжували підтримувати Україну», – сказав Столтенберґ.



У своїх заявах перед зустріччю обидва лідери анонсували дискусії про шляхи подальшого зміцнення альянсу, оскільки країни-члени готуються до засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі наступного місяця.

Ця зустріч відбулася на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.