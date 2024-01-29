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«Підтримка України – не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку» – генсек НАТО на зустрічі з Остіном

Cпіврозмовники обговорювали підтримку України та зміцнення Північноатлантичного альянсу. Фото ілюстративне
Cпіврозмовники обговорювали підтримку України та зміцнення Північноатлантичного альянсу. Фото ілюстративне

Міністр оборони США Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ провели 29 січня зустріч в Пентагоні – обговорювали Україну та зміцнення Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє пресслужба Міноборони США, Остін сказав, що альянс залишається непохитним через два роки після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і похвалив Столтенберґа за його лідерство у збереженні єдності і рішучості НАТО перед цим викликом.

Столтенберг, у свою чергу, підтримав прагнення Остіна забезпечити готовність альянсу до захисту і стримування загроз глобальній безпеці.

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Генсек НАТО зазначив, що союзники надають «безпрецедентну підтримку Україні, важливо продовжувати це робити».

«Наша підтримка – це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що світ стане більш небезпечним, якщо [російський] президент [Володимир] Путін переможе в Україні. За цим також уважно стежать у Китаї... тому це ще важливіше, щоб ми продовжували підтримувати Україну», – сказав Столтенберґ.


У своїх заявах перед зустріччю обидва лідери анонсували дискусії про шляхи подальшого зміцнення альянсу, оскільки країни-члени готуються до засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі наступного місяця.

Ця зустріч відбулася на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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