Столтенберґ: «було б добре на певному етапі запросити Україну до повноцінного членства в НАТО»

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «в України є точно таке ж суверенне право обирати свій власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами Альянсу».

Відповідну заяву зробив генсек НАТО, відповідаючи на питання щодо можливої конфронтації між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі.

Генсек нагадав, що «НАТО створювався, щоб запобігти війні».

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберґ.

За його словами, «дуже важливо, щоб Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів»: «Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань».

«Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, «оскільки це істотно послаблює потенціал Росії, а кошти, які виділяються за американського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї».

Раніше голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Пізніше він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 16 січня заявила, що у Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Крім того, за даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року.

У грудні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз, і вона має 5–8 років, щоб «надолужити згаяне» в галузі оборони.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли цього місяця, що президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – «ціль, яку він досі переслідує».