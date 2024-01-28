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Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні, «щоб мир настав швидше»

Німеччина у 2024 році витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні, каже Олаф Шольц (на фото президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) під час зустрічі в кулуарах саміту «Групи семи»)
Німеччина у 2024 році витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні, каже Олаф Шольц (на фото президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) під час зустрічі в кулуарах саміту «Групи семи»)

Німеччина у 2024 році витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні. Однак, європейські союзники мають посилити свою підтримку Києва, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За словами канцлера, «якщо послання російському диктатору Володимиру Путіну полягатиме в тому, що Захід стоятиме разом у підтримці України й не відступить, тоді мир стане можливим раніше, ніж ми думаємо сьогодні».

Зокрема Шольц додав, що «неприйнятним є те, що Берлін наразі надає Києву більш ніж половину від загальної військової допомоги усіх європейських країн».

Раніше Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.

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