Орбан проти всіх. Як це позначається на самій Угорщині?

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Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення щодо ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО, залишилася тільки одна країна, яка зволікає з цією ратифікацією. Це Угорщина.

Відразу після того, як стало відомо про рішення турецького парламенту, премʼєр Угорщини Віктор Орбан сказав генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу, що угорський парламент звернеться до питання про ратифікацію за першої ж можливості.

Спікер парламенту Угорщини зазначив, що не збирається скликати позачергову сесію, та й взагалі сам виступає проти прийняття Швеції до НАТО

Багато хто очікував, що угорське керівництво бажатиме продемонструвати солідарність із союзниками хоча б для того, щоб зменшити рівень роздратування угорським зволіканням. Але й цього не сталося.

У Будапешті почали наголошувати, що угорський парламент – не машина для голосування. Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер зазначив, що не збирається скликати позачергову сесію для розгляду цього питання, та й взагалі сам виступає проти прийняття Швеції до НАТО.

«Лінії роздратування»

Й от тепер Столтенберґ повідомив, що угорський парламент розгляне питання інтеграції Швеції до Північноатлантичного альянсу на своєму черговому засіданні наприкінці лютого.

Це не єдина «лінія роздратування» у стосунках між Угорщиною та її союзниками.

Європейці зацікавлені надати допомогу Україні якнайшвидше

Напередодні саміту ЄС 1 лютого – а ця зустріч збирається насамперед для вирішення питання допомоги Україні, яка була раніше заблокована Орбаном – знову зʼявляється інформація про непрості переговори з Будапештом.

І це при тому, що зараз, коли питання американської допомоги продовжує перебувати у підвішеному стані, європейці зацікавлені надати допомогу Україні якнайшвидше, й для обговорення спільних підходів до Вашингтону незабаром прибуде федеральний канцлер Олаф Шольц.

Безпрецедентна характеристика уряду Угорщини

Чи варто дивуватися, що у такій ситуації американський посол у Будапешті Девід Прессман виступив із безпрецедентною публічною характеристикою політики угорського уряду? Дипломат наголосив, що «альянс настільки ж сильний, як є сильними зобов'язання, які ми беремо один перед одним й яких ми дотримуємося».

«Я думаю, що важливо, щоб угорський уряд виконав свої зобов'язання, а його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікує вступ Швеції», – зазначив посол США. «Угорці …постійно говорять про імперіалістів і колонізаторів, а також про Брюссель і Джорджа Сороса, про всі ці організації, які намагаються «втрутитися» у внутрішню політику – і це дійсно фантазія. І це фантазія, яка служить деяким політичним цілям у цій країні, але також відволікає від деяких реальних викликів і можливостей, які має Угорщина».

Угорщина залишилася на Заході на самоті

Навряд чи Віктор Орбан позитивно поставиться до таких відгуків. Однак. з однією із тез цього інтервʼю американського дипломата змушений буде погодитися навіть він: Угорщина дійсно залишилася на Заході на самоті, навіть ті, кого Орбан волів би вважати своїми союзниками – Ердоган чи словацький премʼєр Роберт Фіцо – ухвалюють рішення всупереч своїм дружнім стосункам із угорським лідером. І якщо Орбан хоче подолати цю ізоляцію, без серйозних політичних коректив йому не обійтися.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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