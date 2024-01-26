Президент Євроради вирішив не балотуватися на виборах до Європарламенту

Президент Європейської ради Шарль Мішель 26 січня заявив, що не буде претендувати на місце в Європейському парламенті і натомість залишиться на своїй посаді.

«Я присвячу всі свої зусилля моїм поточним обов’язкам із непохитною рішучістю, доки вони не закінчаться», – повідомив він у фейсбуці.

Раніше Мішель відкидав критику його намірів достроково піти у відставку, щоб балотуватися до Європарламенту в червні, заявивши, що є достатньо часу, щоб обрати його наступника, і що ЄС має варіанти «уникнути Віктора Орбана».

Оскільки Угорщина головує в Єврораді з липня по грудень 2024 року, прем’єр-міністр Орбан міг би очолювати її засідання, якби знадобився тимчасовий наступник Мішеля.