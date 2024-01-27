ISW про «сигнали Кремля» щодо переговорів: ціль Путіна не змінилася, припинення вогню піде на користь РФ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів про безпеку в Україні і можливу відмову від протидії членству України в НАТО.

Зокрема, аналітики наголосили, що, на їхню думку, максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.

«Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться відразу після будь-якого домовленого припинення вогню, і Росія може намагатися тимчасово вдавати, що мовчазно погоджується на ці вимоги, щоб швидше зміцнити контроль над окупованими територіями. ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, даючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній із метою досягнення тих же максималістських цілей і подальшого територіального завоювання в Україні», – йдеться в повідомленні.

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«Немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов’язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні і військові інституції... Путін уже порушив попередні зобов’язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках», – додали аналітики.

В ISW зазначили, що російські діячі можуть вдавати, що зацікавлені в пропозиції поступок щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності України.

25 січня агентство Bloomberg повідомило з посиланням на два неназвані джерела, близькі до Кремля, що Путін через непрямі канали нібито сигналізував високопосадовцям США, що відкритий для переговорів, у тому числі щодо «угоди безпеки» для України. Bloomberg повідомляв, що невідомий посередник «передав сигнали» офіційним особам США в грудні 2023 року про те, що Путін, можливо, буде готовий відмовитися від своїх наполягань на «нейтральному статусі» України і навіть може остаточно відмовитися від заперечень проти вступу України в НАТО.

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення Bloomberg, заявивши, що повідомлення про готовність Росії відмовитися від вимог до України не вступати в НАТО є «некоректними» і «неправдивими».

Bloomberg повідомив, що речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон заявила, що офіційні особи США не знають про ці ймовірні спроби РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 січня заявив, що не бачить ознак, які свідчили б про наближення переговорів між Україною і Росією стосовно тривалого припинення вогню.

«Ми завжди відкриті й уважні до цього, тому що більше за всіх цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність залучатися, вести переговори добросовісно на основі принципів, яким кинула виклик її агресія, – територіальній цілісності, суверенітету, незалежності», – зазначив голова Держдепартаменту.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не збирається зупинятися і «хоче нас повністю окупувати».

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