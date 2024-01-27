У Білому домі підтвердили зустріч Байдена з Шольцем і назвали дату

У Сполучених Штатах підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцом, йдеться на офіційному сайті Білого дому.

«Президент Байден вітатиме канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі 9 лютого», – йдеться в заяві Білого дому.

Заплановано, що «під час зустрічі вони обговорять зусилля, спрямовані на запобігання регіональній ескалації на Близькому Сході, непохитну підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення життєво важливої допомоги та захисту цивільного населення в Газі від шкоди».

Крім того, президент Байден і канцлер Німеччини також координуватимуть свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Раніше, президент України Володимир Зеленський у середу, 24 січня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони говорили про оборонну співпрацю та посилення військової підтримки.

Зеленський під час бесіди висловив вдячність «за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН», збільшенні оборонної допомоги Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Силам оборони шести гелікоптерів Sea King Mk41.

Також зазначається, що «сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки».