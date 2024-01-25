Reuters: Білий дім закликав Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччини

Адміністрація президента США Джо Байдена направила лист до Конгресу із закликом негайно схвалити продаж винищувачів F-16 Туреччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.



За їхніми словами, Байден має намір розпочати процес продажу винищувачів, як тільки Туреччина завершить ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО.



У листі Білий дім закликає схвалити продаж винищувачів F-16 та комплектів модернізації до них на 20 мільярдів доларів.

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Агентство повідомило про документ після того, як парламент Туреччини 23 січня схвалив ратифікацію членства Швеції до НАТО. Документ відправили на підпис президенту Реджепу Ердогану. Зняття вето за членством Швеції до НАТО було однією з умов для постачання Анкарі американських винищувачів.



Туреччина зверталася до США із проханням про закупівлю літаків три роки тому. Тоді йшлося про купівлю 40 винищувачів F-16 і 79 комплектів модернізації для військових літаків, що є у турецької армії. Американські законодавці заблокували продаж, пояснивши своє рішення порушенням прав людини в Туреччині. У грудні 2023 року Джо Байден у розмові з Реджепом Ердоганом пообіцяв переконати законодавців схвалити продаж F-16.