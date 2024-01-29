Нідерланди виділять 122 млн євро на боєприпаси і озброєння для України – уряд

Нідерланди виділять Україні 122 мільйони євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.

За даними відомства, Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також Нідерланди перерахують 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

«Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії», – кажуть в уряді Нідерландів.

Уряд Нідерландів раніше повідомив, що зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у 2024 році. Також ця країна передала перші літаки F-16 для навчання українських пілотів у Румунії і зобов’язалася надати винищувачі цього типу надалі Україні.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.