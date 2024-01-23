Нідерланди заарештували трьох осіб, підозрюваних у постачанні до РФ товарів військового призначення

У Нідерландах відбулася спецоперація за участю правоохоронних органів із Німеччини, Канади, Литви та Латвії. За її результатами затримали трьох нідерландців, підозрюваних у постачанні до Росії товарів військового призначення в обхід санкцій, повідомили Нідерландська служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) та Євроюст.

Серед затриманих – двоє чоловіків віком 56 та 57 років, а також 54-річна жінка.

«Заарештованих підозрюють у причетності до міжнародної контрабандної мережі. Накладено арешт на фізичну та цифрову управлінську структуру підприємства, зареєстрованого в Нідерландах, а також на його банківський рахунок та засоби звʼязку», – уточнили в Євроюсті.

За даними слідства, заарештовані чоловіки створили у 2017 році компанію, яка займалася, зокрема, експортом товарів військового призначення до Росії. Причому постачання до РФ ця компанія, як зазначають правоохоронці, здійснювала через країни Східної Європи.

Обидва підозрювані обіймали керівні посади в цій компанії аж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі, як зазначили у FIOD, директором та єдиним акціонером цієї компанії є громадянин Росії.

Заарештована жінка, як стверджують слідчі, також причетна до діяльності компанії з обходу санкцій ЄС.

За інформацією нідерландського видання NOS, ідеться про компанію ETW-Tekhnologiya B.V. з Ворсхотена, яка поставила до Росії технології та лабораторні товари на сотні тисяч євро.

Сама компанія та її російський власник Михайло В., як випливає з розслідування NOS, можуть бути повʼязані з російською розвідкою. Одержувачами її продукції була низка компаній та науково-дослідних інститутів, які перебувають у списках санкцій Євросоюзу. Серед них дочірні компанії корпорації «Ростех» та компанії «Роснєфть», стверджують розслідувачі.

Після початку повномасштабної агресії РФ в Україні та запровадження Євросоюзом антиросійських санкцій у країнах Західної Європи почастішали арешти громадян, причетних до обходу цих обмежень. У жовтні 2022 року в Нідерландах заарештували 55-річного чоловіка, підозрюваного у продажу компʼютерних мікросхем подвійного призначення, які могли бути використані у військових цілях у Росії.