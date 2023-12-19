Росія в обхід санкцій отримує західну електроніку через Марокко – NYT

Росія отримує західну електроніку, що потрапила під санкції, через Марокко – через цю країну проходять чіпи, що використовуються як у промисловості, так і для виробництва зброї. Про це йдеться у розслідуванні газети The New York Times.



Видання отримало доступ до листування російського торговельного представництва в Марокко з московським постачальником електроніки «Прософт». У листах, як стверджується, обговорюється організація таких постачань.



Товари з виробничих центрів, у тому числі Тайваню, перевантажуються в порту Танжер-Мед на кораблі, що прямують до Росії. В одному із листів російські чиновники стверджують, що перебувають «на постійному зв’язку» з директором порту. Вони оцінили потенціал торгівлі у 10 мільйонів доларів на рік. Стверджується, що в порту організовано 20 операторів для оперативного навантаження товарів на судна, які прямують до Росії.



У схемі для постачання електроніки в обхід санкцій використовується зареєстрована в Марокко компанія Invent Moroc. До російського вторгнення в Україну вона займалася торгівлею металобрухтом, випливає з тексту. Тепер вона пропонує покупцям американські процесори Texas Instruments та Intel, нідерландські NXP, йдеться у розслідуванні.

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На сайті компанії вказано, що вона займається постачанням систем автоматизації для промисловості. Вона імпортує їх з Коста-Ріки, Тайваню, Малайзії, Китаю, Японії та Мексики, випливає з торговельної статистики.



Прессекретар порту заявила виданню, що Танжер-Мед не може самостійно відслідковувати вантажі, що через нього йдуть. «Прософт» та російські чиновники від коментарів відмовилися. В Invent Moroc журналістам заявили, що не працюють із Росією з початку повномасштабної війни в Україні.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США, ЄС та інші країни запровадили санкції проти РФ, щоб обмежити доступ Москви до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.